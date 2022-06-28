Petrol
113.56
2.32%
Euro
17.5367
0.06%
Dolar
16.6611
0.82%
Altın
975.51
0.69%
Borsa
249
-1.54%
Bitcoin
348.391
0.27%
BTXN Coin
7.03
0.28%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri bölücü terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı.

    Farklı operasyon bölgelerinde her geçen gün başarısını artıran Türk askerleri, PKK'lı teröristleri inlerinde yok ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı bu kez, güzel haberi Fırat Kalkanı bölgesinden bildirdi.

    "2 terörist etkisiz hale getirildi"

    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Hayranları, Cüneyt Arkın'a olan sevgisini kelimelere döktü
    Gündem

    Hayranları, Cüneyt Arkın'a olan sevgisini kelimelere döktü

    Türkiye'nin doğalgaz ithalatı nisanda yüzde 13,9 azaldı
    Ekonomi

    Türkiye'nin doğalgaz ithalatı nisanda yüzde 13,9 azaldı

    Görüş Bildir