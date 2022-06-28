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- Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 28.06.2022 - 17:18
- Güncelleme : 28.06.2022 - 17:29
Türk Silahlı Kuvvetleri bölücü terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı.
Farklı operasyon bölgelerinde her geçen gün başarısını artıran Türk askerleri, PKK'lı teröristleri inlerinde yok ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı bu kez, güzel haberi Fırat Kalkanı bölgesinden bildirdi.
"2 terörist etkisiz hale getirildi"
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."