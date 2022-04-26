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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, İstanbul'daki barış görüşmesini liderler seviyesine taşıma önerisini tekrarladı.
    • 26.04.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 13:16
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış diplomasisi devam ediyor.

    Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüşen Erdoğan barış için olumlu mesajlar vermişti.

    Putin ile 6'ıncı görüşme

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telofon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Bu görüşme iki lider arasında savaş başlamasının ardından yapılan 6'ıncı görüşme oldu.

    Ukrayna savaşı konuşuldu

    Konuya ilişkin ilk açıklama Kremlin'den geldi. Rusya Hükümet Sözsüsü Dimitry Peskov, yaptığı açıklamada Ukranya savaşının ele alındığı vurguladı.

    "İstanbul'da yakalanan ivme devam etmeli"

    Türkiye tarafından yapılan açıklama ise CUmhurbaşkanlığı'ndan yapıldı.

    Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade ettiği vurgulandı.

    "İstanbul'da liderler zirvesi teklifi"

    Görüşmede ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul Sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü #1


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