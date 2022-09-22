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    Antalya'da orman yangını başladı

    Öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmaya başladı. Bölgedeki ev ve seraların yangından etkilenerek hasar gördüğü belirtildi. Bölgede çalışmalar sürüyor.
    • 22.09.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 17:54
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    Antalya'da orman yangını başladı

    Kıyı kesimlerinde yaşanan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

    Şimdiki görüntülerin adresi ise Antalya...

    Kumluca ilçesinde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Geniş alana yayıldı

    Su deposu yakınlarındaki yangının, yerleşim yerleri ve seralara yakın yerde çıktığı belirtildi.

    Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Antalya'da orman yangını başladı VİDEO

    Antalya da orman yangını başladı #1

    Ev ve seralara sıçradı

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi yönlendirildi.

    DHA'nın aktarımına göre; alevlere müdahaleye başlanırken, bölgedeki bazı ev ve seraların hasar gördüğü belirtildi.

    Antalya da orman yangını başladı #2

    Antalya da orman yangını başladı #3

    Antalya da orman yangını başladı #4

    Antalya da orman yangını başladı #5


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