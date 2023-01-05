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    Sigara fiyatlarına zam geldi

    Sigara fiyatlarına zam geldi

    Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte sigara fiyatlarında beklenen artış yaşandı. Philip Morris grubu sigaralarına paket başı 4'er lira zam yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 08:55
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    TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla alkollü içeceklere ve sigaraya gelecek zam oranı netleşmişti.

    Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyordu.

    Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE de açıklanan son veriden sonra yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.

    Philip Morris paket başı 4'er lira zam yaptı

    Enflasyonla ilgili gelişmenin ardından günlerdir beklenen sigara zammı bugün geldi.

    İlk zam duyurusunu Philip Morris grubu yaptı. Ünlü tütün firması sigara markalarının fiyatını paket başı 4'er lira artırdı.

    Diğer gruplara da gelecek

    Philip Morris grubunun zammı yansıtmasının ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

    İşte zamlı fiyatlar

    Gelen 4'er liralık zamla birlikte Philip Morris grubunda sigara fiyatları şu şekilde güncellendi;

    -Marl ED: 35 TL

    -Marl To: 36 TL

    -Marl: 37 TL

    -Parl: 38 TL

    -Parl MID: 37 TL

    -Mur: 35 TL

    -Chst: 33 TL

    -Lrk: 34 TL

    -LM: 33 TL

    Sigara fiyatlarına zam geldi #1


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