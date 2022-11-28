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- Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 terörist öldürüldü
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 terörist öldürüldü
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 28.11.2022 - 10:36
- Güncelleme : 28.11.2022 - 10:37
Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi."
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