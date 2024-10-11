İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelede başarılara imza atmaya devam ediyor.

53 ilde düzenlenen "Narkoçelik-43" operasyonlarında, jandarma ekipleri uyuşturucu üreticilerine ve satıcılarına büyük bir darbe indirdi.

49 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen “NARKOÇELİK-43” operasyonlarında; -1 Ton 392 Kg Uyuşturucu Madde, -752 Bin 261 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi 335 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Ordu, Bitlis, Konya, Manisa, Antalya, Balıkesir, Denizli, Malatya, Sakarya, Tekirdağ, Erzurum, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Batman, Osmaniye, Siirt, Uşak, Zonguldak, Artvin, Giresun, Sinop, Çorum, Hatay, Kayseri, Muğla, Van, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Kırşehir, Muş, Yozgat, Kütahya, Kocaeli, Trabzon, Aksaray, Çankırı, Düzce, Edirne, Hakkari, Kırıkkale, Kilis ve Sivas olmak üzere 53 ilde "NARKOÇELİK-43” operasyonları düzenlendi.

OPERASYON DETAYLARI

-Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

-511 kg skunk ele geçirildi.

-17 Sokak Satıcısı yakalandı.



-Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

-500 bin adet uyuşturucu hap,

-25 kg skunk,

-16 kg kokain ele geçirildi.

-1 Zehir Taciri yakalandı.



-Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda;

-345 kg skunk ele geçirildi.



-İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

-130 kg kokain ele geçirildi.

-1 Zehir Taciri yakalandı.



-Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

-49,5 kg skunk ele geçirildi.

-2 Zehir Taciri yakalandı.



-Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

-30,5 kg skunk ele geçirildi.

-1 Zehir Taciri yakalandı.



-Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

-18 kg skunk ele geçirildi.

-3 Zehir Taciri yakalandı.



-İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

-10 kg metamfetamin,

-62 bin 643 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

-8 Sokak Satıcısı yakalandı.



-Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

-7,5 kg esrar,

-7,5 kg metamfetamin,

-14 bin 267 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

-6 Zehir Taciri yakalandı.



-Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

-47 bin 168 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

-5 Zehir Taciri yakalandı.



-Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo paketi içerisinde yapılan aramada;

-37 bin 856 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

-4 Zehir Taciri yakalandı.



-Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

-7,5 kg metamfetamin ele geçirildi.

-2 Zehir Taciri yakalandı.



Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle