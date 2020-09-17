Dolar
7.5531
0.6516%
Euro
8.9191
0.5819%
Altın
1935.06
-1.2306%
Borsa
1103.21
-0.3522%
G. Altın
472.11
-0.1917%
Bitcoin
81579.76
-2.1738%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Avaşin bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröriste yönelik operasyon düzenlendi.
    • DHA
    • 17.09.2020 - 15:45
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 15:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor.

    Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist tespit edildi.

    Eylem hazırlığındaki teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

    EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON

    "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

    Irak ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir