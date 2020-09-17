Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Avaşin bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröriste yönelik operasyon düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist tespit edildi.

Eylem hazırlığındaki teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."