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- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Avaşin bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröriste yönelik operasyon düzenlendi.
- DHA
- 17.09.2020 - 15:45
- Güncelleme : 17.09.2020 - 15:45
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist tespit edildi.
Eylem hazırlığındaki teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."