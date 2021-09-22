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- Ankara'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Altındağ ilçesinde bir otomobilin önden giden araca arkadan çarpmasıyla birlikte zincirleme kaza meydana geldi. Olay sonrası 7 kişi yaralanırken bölgeye vinç getirildi.
- İHA
- 22.09.2021 - 04:28
- Güncelleme : 22.09.2021 - 05:15
Ankara’nın Altındağ ilçesinde korkunç bir kaza gerçekleşti.
Kazım Karabekir Caddesi istikametinde giden Enes Y. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Zeynep K.'nin kontrolündeki araca arkadan çarptı.
SAVRULAN OTOMOBİLLER 5 ARACA ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halinde bulunan 5 araca çarptı. Kazada 7 araçta da hasar oluşurken, otomobil sürücüleri Enes Y. ile Zeynep K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
Ankara'da zincirleme kaza: 2 yaralı VİDEO