Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonlar ile teröre darbe vurmaya devam ediyor.

Sınır ötesinde süren kararlı mücadele ile, bölgedeki teröristler kaçmaya fırsat bulamıyor.

Bölgede yuvalanmış terör yuvaları, operasyonlar ile dağıtılıyor.

Milli Savunma Bakanlı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, 3 PKK’lı terörist tespit edildiğini, söz konusu teröristlerin atış destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"MEHMETÇİĞİN TERÖRE VE TERÖRİSTE KARŞI KAHRAMANCA MÜCADELESİ SÜRÜYOR"

MSB’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."