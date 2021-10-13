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    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu'nda, salgındaki son gelişmeler görüşülecek.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 08:38
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 08:59
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    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün bir araya geliyor.

    VAKA SAYILARI

    Kurul, vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle güncel sayıları ele alacak; hastanelerdeki durumu değerlendirecek.

    AŞI UYGULAMALARI

    Kurulun bir diğer gündemi ise aşılama.

    Aşı uygulamalarında gelinen nokta masaya yatırılacak.

    Toplantı, saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemi ile yapılacak.

    BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

    Bakan Koca, toplantı sonrası yazılı açıklamada bulunacak.

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor #1

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor #2

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