Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu'nda, salgındaki son gelişmeler görüşülecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün bir araya geliyor.

VAKA SAYILARI

Kurul, vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle güncel sayıları ele alacak; hastanelerdeki durumu değerlendirecek.

AŞI UYGULAMALARI

Kurulun bir diğer gündemi ise aşılama.

Aşı uygulamalarında gelinen nokta masaya yatırılacak.

Toplantı, saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemi ile yapılacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Bakan Koca, toplantı sonrası yazılı açıklamada bulunacak.