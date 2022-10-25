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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Uganda ve Hollanda büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
    • 25.10.2022 - 18:35
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Uganda Büyükelçisi Nusura Tiperu ve Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands'ı kabul etti.

    Güven mektuplarını kabul etti

    Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

    Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti #1


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti #6


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