İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/KCK'dan 1 örgüt mensubu daha ayrıldı.

Terör örgütü PKK çöküş döneminde...

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları başarıyla devam ediyor.

1 PKK'lı daha örgütten ayrıldı

Bu kapsamda son olarak 1 örgüt üyesi daha PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

DHA'nın haberine göre bakanlık konuya ilişkin açıklama yaparak teslim olan teröristin 2015 yılında örgüte katıldığını, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Bilanço 33 oldu

Açıklamada 1 Ocak 2022'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısının 33'e yükseldiği de yer aldı.