EURO 2020 öncesi ikinci prova: Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbolseverler, EURO 2020 öncesinde A Millilerimizin çıkacağı ikinci karşılaşma olan Türkiye Gine hazırlık maçının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta?

Ay Yıldızlı Milli Takım, Euro 2020’ye doğru adım adım ilerlerken hazırlık mücadelelerini sürdürüyor.

İlk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden A Millî Takımın EURO 2020 öncesi oynayacağı ikinci özel maçın rakibi belli oldu. Buna göre A Millî Takım, Gine ile Antalya’da karşılaşacak.

Futbolseverler, Türkiye Gine hazırlık maçının ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Öte yandan Gine'nin aday kadrosu da araştırılıyor.

Peki Türkiye Gine hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Gine'nin aday kadrosu...

TÜRKİYE GİNE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük bir merakla beklenen Türkiye Gine müsabakası, 31 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak. Türkiye, Gine'yi Antalya Stadyumu’nda konuk edecek.

GİNE'NİN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın hazırlık maçı oynayacağı Gine'nin aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Didier Six tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Moussa Camara (AC Horoya), Aly Keita (Östersund), Mohammed Camara (AS Kaloum)

Defans: Issiaga Sylla (RC Lens), Pa Konate (Botev Plovdiv), Abdoulaye Sylla (FC Nantes), Mohamed Ali Camara (Young Boys), Saidou Sow (Saint Etienne), İbrahima Conte (FC Niort), Abdoulaye Cisse (Novi Pazar), Ousmane Kante (FC Paris)

Orta Saha: Amadou Diawara (AS Roma), Mohamed Mady Camara (Olympiakos), Kamso Mara (Slovan Liberec), İbrahima Sory Conte (PFK Beroe), Naby Keita (Liverpool FC), Morlaye Sylla (AC Horoya), Mamadou Kane (Neftçi Bakü), François Kamano (Lokomotif Moskova), Seydouba Soumah (Partizan)

Forvet: Sory Kaba (FC Midtjylland), Mohamed Bayo (Clermont Foot), Jose Martinez Kante (Kairat Almaty)