Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında 3.doz aşının gerekliliğinin kanıtlandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Aşının önemine vurgu yapan Bakan Koca, aşısını olmuş kişilerin sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saymaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"BİZE BİR ŞEY OLMAZ DİYEREK VİRÜSE YİĞİTLİK YAPMAYIN"

"Aşı programımız başarıyla sürüyor. Hiçbir vatandaşımız kapalı bir otamda maskesiz bulunmamalı. Bize birşey olmaz diyerek virüse yiğitlik yapmayın.

Sizlere geçen haftaki toplantımızdan sonra 31 milyon aşılı vatandaşımızın incelenmesi sonucu aşı etkililiği ile ilgili bir çalışma yaptığımızı ve ön sonuçlarını paylaşmıştım. Bu çalışmamız tamamlandı.

Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında, hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Ancak, 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın aşı olmalarının üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmiş değil. Bu çalışmayı süre uzadıkça güncellemeye devam edeceğiz. Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri üçüncü doz uygulamasının gerekliliğini bilimsel olarak ortaya koymuş olması.

"3 DOZ AŞI OLMUŞ KİŞİLER, 2 DOZ AŞI OLMUŞ KİŞİLERDEN DAHA İYİ KORUNUYOR"



Sizleri ön sonuçlar hakkında bilgilendirirken ilk verilere göre 3 doz inaktif aşının en iyi korumayı sağladığını paylaşmıştım. Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler iki doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor.

"AŞIYI GELİŞTİREN EKİBİN AÇIKLAMASI 3.DOZUN GEREKEBİLECEĞİ YÖNÜNDE"

Bu aşı programımız açısından son derece önemli bir sonuçtur. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz ister mRNA ister İnaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Aşıyı geliştiren ekibin açıklamaları mRNA aşısı olanlar için de 3. Doz uygulamasının gerekebileceği yönünde. Ülkemizde mRNA aşıları inaktif aşıdan sonra kullanıma girdiği için bu konuda yeterli veri henüz yok. Ancak ön sonuçlar belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor. Önümüzde bir İsrail örneği var. Ancak kendi verilerimiz belirginleştikçe bu konudaki sonuçları da hem sizlerle hem de Dünya kamuoyu ile paylaşacağım."