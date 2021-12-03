Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

BÖLGESEL MESELELER ÖN PLANDAYDI

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.