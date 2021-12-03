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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 03.12.2021 - 18:25
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 18:31
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

    BÖLGESEL MESELELER ÖN PLANDAYDI

    Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin le görüştü #1

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