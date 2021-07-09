Bakan Kurum "Marmara Denizi'mizde 8 Temmuz günü de toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle temizleme çalışması yapılmadı" dedi.

Marmara Denizi, hazırlanan eylem planı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kararlılığı sayesinde müsilajdan kurtarıldı.

Vatandaşlar ve belediyelerin destek verdiği seferberlik çalışmaları kapsamında, Marmara eski temiz ve berrak günlerine döndü.

Bakan Kurum, Twitter hesabı üzerinden toplanan müsilaj miktarı hakkında, her gün bilgi veriyordu. Kurum bugün yaptığı paylaşımda, müsilaj olmadığı için temizlik yapılmadığını belirtti.

"TOPLANACAK MÜSİLAJ KALMADI"

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 2'nci ayın ilk gününü geride bıraktıklarını belirterek, "Marmara Denizi'mizde 8 Temmuz günü de toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle temizleme çalışması yapılmadı.

Müsilaj temizliği siyaset üstü bir konudur ve biz çalışmalarımızı, bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda sürdürüyoruz.

Müsilaj olmadığı günlerde çalışma yapılmamakla birlikte, müsilajın görülmesi halinde çalışmalarımıza yine aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz" dedi.

20 MİLYON 464 BİN TL CEZA

Ayrıca denetimlerin 31'inci gününde toplam 9 bin 770 denetimi tamamladıklarını kaydeden Kurum, "Mevzuata uymayan 162 işletmeye 20 milyon 464 bin TL idari para cezası uyguladık.

2 bin 448 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara'mız her gün daha temiz" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum: Toplanacak müsilaj kalmadığı için temizlik yapılmadı VİDEO