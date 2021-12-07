Katar Emiri Al Sani'nin Türk heyetiyle tanışırken elinin havada kalmasına ilişkin açıklama yapan Öznur Çalık, "Pandemi alışkanlığı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Emirlik Divanı'nda resmi karşılama töreni yapıldı.

Erdoğan ile Al Sani tören alanındaki yerlerini alırken daha sonra iki ülke milli marşları dinlendi. Tören kıtasını denetleyen ikili, ardından heyetlerini birbirine takdim etti.

Katar Emiri Al Sani Türk heyetiyle tanışma sırasında herkesle tokalaşırken sıra AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a geldiğinde ilginç anlar yaşadı.

PANDEMİ ALIŞKANLIĞI, GÖĞÜS SELAMI VERDİ

Öznur Çalık, Al Sani'ye elini uzatmayarak göğüs selamı verdi.

Al Sani ise Çalık'ın bu hareketini şaşkınlıkla karşıladı.

Haberimizin ardından Öznur Çalık Ensonhaber'e ulaşarak konuyla ilgili açıklama yaptı.

Öznur Çalık, "Türkiye açısından önemli bir ziyaret. Bu polemiğin ziyaretin önüne geçmesini istemem. Pandemi dolayısıyla alışkanlık elimi uzatmadım, olay bundan ibaret" dedi.

Haberimizi düzeltir, kendisinden ve okurlarımızdan özür dileriz.

Öznur Çalık Katar Emiri Al Sani'yle tokalaşmadı ViDEO

Erdoğan ve Al Sani, tanışma sonrasında ise baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı.

KATAR-TÜRKİYE ARASINDA 15 ANLAŞMA

Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında 15 farklı anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da VİDEO

