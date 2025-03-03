54 ilde HÜCRE operasyonu: 334 şüpheli yakalandı

Haber Merkezi

Organize suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, bu çerçevede operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda gerçekleştirilen "HÜCRE-15" operasyonunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

334 ŞÜPHELİ YAKALANDI

54 İlde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 334 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 123’ü tutuklanırken 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

54 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 54 ilde operasyonlar düzenlendi.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu; 13 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi.