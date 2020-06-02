Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bugün 22 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 4 bin 585 oldu.

Bugün tespit edilen yeni vaka sayısı ise 786 olarak belirlendi.

"TEST SAYISI 2,1 MİLYONU GEÇTİ"

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur"