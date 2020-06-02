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Türkiye'de koronavirüs bilançosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bugün 22 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 02.06.2020 - 20:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 4 bin 585 oldu.
Bugün tespit edilen yeni vaka sayısı ise 786 olarak belirlendi.
"TEST SAYISI 2,1 MİLYONU GEÇTİ"
Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur"