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    540 milyar metreküp doğalgazı taşıyacak boruların sevkiyatı sürüyor

    540 milyar metreküp doğalgazı taşıyacak boruların sevkiyatı sürüyor

    Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak boruların sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 15:10
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    Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi,Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Fatih Sondaj Gemisi tarafından 21 Ağustos 2020’de 320 milyar metreküp, 17 Ekim 2020’de 85 milyar metreküp ve 4 Haziran 2021’den 135 milyar metreküp olmak üzere toplamda 540 milyar metreküplük doğalgazın deniz altından taşınmasını sağlayacak boruların sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor.

    Önümüzdeki aylarda Filyos Limanı'na inecek

    Büyük bir bölümü tamamlanan sevkiyatın tamamının, haziran ayında Filyos Limanı’na ineceği öğrenildi.

    Ağustos ayında gaz karaya çıkarılacak

    Ayrıca ağustos sonunda borular, deniz tabanına indirilecek ve gazın karaya çıkarılması sağlanacak.

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