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    Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi

    Aksaray-Adana karayolunun 30'uncu kilometresinde yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 09:06
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 09:06
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    Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi

    Saat 08.30 sıralarında, Aksaray-Adana karayolunun Taşpınar mevkiinde Bursa'dan Adana'ya giden M.B. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

    30 YARALI

    Kazada ilk belirlemelere göre 2'si şoför, 1'i muavin, 27'si yolcu olmak üzere 30 kişi yaralandı.

    Aksaray-Adana karayolunda yolcu otobüsü devrildi ViDEO

    Aksaray da yolcu otobüsü devrildi #1

    Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerinde incelemede bulundu.

    Aksaray da yolcu otobüsü devrildi #2

    Aksaray da yolcu otobüsü devrildi #3

    Aksaray da yolcu otobüsü devrildi #4

    Aksaray da yolcu otobüsü devrildi #5

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