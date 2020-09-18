Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi

Aksaray-Adana karayolunun 30'uncu kilometresinde yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi.

Saat 08.30 sıralarında, Aksaray-Adana karayolunun Taşpınar mevkiinde Bursa'dan Adana'ya giden M.B. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

30 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 2'si şoför, 1'i muavin, 27'si yolcu olmak üzere 30 kişi yaralandı.

Aksaray-Adana karayolunda yolcu otobüsü devrildi ViDEO

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerinde incelemede bulundu.