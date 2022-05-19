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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele verdiklerini vurguladı.
    • 19.05.2022 - 10:08
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz" dedi.

    AYRINTILAR GELECEK...


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