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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele verdiklerini vurguladı.
- 19.05.2022 - 10:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz" dedi.
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