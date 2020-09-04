Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük tablo

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 249 bini geçti. Virüs Son 24 saatte 53 can daha aldı.

Günlük koronavirüs tablosu bugün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.

Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 53 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 564 oldu.

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 612 olarak belirlendi.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük tabloyu Twitter hesabından da paylaştı.

Bakan Koca paylaşımını, "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım." notuyla yaptı.