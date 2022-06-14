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Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.
- 14.06.2022 - 18:35
- Güncelleme : 14.06.2022 - 19:03
Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın talebi, Türkiye'nin vetosuna takıldı.
İki ülkenin NATO'ya üyeliği için görüşmeler sürerken bugün yeni bir gelişme yaşandı.
NATO'nun genişlemesi ele alındı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.