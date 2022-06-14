Petrol
123.97
1.41%
Euro
18.0262
0.19%
Dolar
17.2766
0.09%
Altın
1.007
-0.21%
Borsa
2509
-0.05%
Bitcoin
391.853
-5.55%
BTXN Coin
9.09
11.39%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.
    • 14.06.2022 - 18:35
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 19:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg ile görüştü

    Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın talebi, Türkiye'nin vetosuna takıldı.

    İki ülkenin NATO'ya üyeliği için görüşmeler sürerken bugün yeni bir gelişme yaşandı.

    NATO'nun genişlemesi ele alındı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg ile görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Transparanlı mini elbisesiyle olay oldu
    Medya

    Transparanlı mini elbisesiyle olay oldu

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    SGK’ya dava açtı, kazandı
    3. Sayfa

    SGK’ya dava açtı, kazandı

    Görüş Bildir