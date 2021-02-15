Ankara’da kar yağışı

Ankara'da günlerdir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

Türkiye’nin batısında başlayan kar yağışı, iç kesimlerde de etkisini göstermeye başladı.

Ankara'da vatandaşlar güne kar ile uyanırken, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

20 CM ÖNGÖRÜLÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, kar yağışının kuzey ve doğu çevrelerinde daha etkili olmak üzere salı günü öğle saatlerine kadar il genelinde aralıklarla kuvvetli (8-20 santimetre) olması öngörülüyor.

Salı öğle saatleri ile çarşamba sabah saatleri arasında da aralıklarla hafif kar yağışı geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

Tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.