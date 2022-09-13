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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar sebebiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
    • 13.09.2022 - 22:51
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

    Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar sıcaklığını koruyor.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

    Taziyelerini iletti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin devlet sınırında yaptığı büyük çaplı provokasyonların önlenmesi sırasında Azerbaycan askerlerinin şehit olmasından dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, şehit yakınlarına ve Azerbaycan halkına taziyelerini ilettiği belirtildi.

    Aliyev, taziye dileklerini nedeniyle Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü #1

    İki ülke arasında dayanışma vurgusu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, kardeş Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yaptı.

    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Azerbaycan’ın da her konuda Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

    "Şehitlerin kanı yerde kalmadı"

    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın büyük çaplı askeri provokasyonlarının Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından cesurca ve yüksek bir profesyonellik ile önlendiğini, şehitlerin kanının yerde bırakılmadığını ve intikamlarının alındığını belirtti.

    İHA'nın haberine göre Aliyev, büyük çaplı askeri provokasyonlardan Ermenistan'ın sorumlu olduğunu ifade etti.

    Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve stratejik ittifak ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği bir kez daha vurgulandı. Devlet başkanları, gelecekteki temaslar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü #2


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