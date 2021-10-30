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- 30 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu
30 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu
- AA & Ensonhaber
- 30.10.2021 - 19:31
- Güncelleme : 30.10.2021 - 19:53
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİN 96
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA: ÖNLENMESİ MÜMKÜN ÖLÜMLER ÖNLENMELİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli."
TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 116 MİLYONU AŞTI
Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 375 bin 923, 2. doz uygulanan aşı miktarı 48 milyon 614 bin 256, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 126 bin 771 oldu.
Toplam uygulanan doz miktarı ise 116 milyon 210 bin 213.