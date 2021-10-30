30 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 116 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 375 bin 923, 2. doz uygulanan aşı miktarı 48 milyon 614 bin 256, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 126 bin 771 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 116 milyon 210 bin 213.