55 ilde eş zamanlı tefecilik operasyonu

POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik 55 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 232 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı “Tefecilik” operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda POS Tefeciliği ve Çek-Senet Tefeciliği yaptıkları uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.

232 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Operasyonların halen devam ettiği, tefecilik suçuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon