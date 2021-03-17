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- 55 ilde eş zamanlı tefecilik operasyonu
55 ilde eş zamanlı tefecilik operasyonu
POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik 55 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 232 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 17.03.2021 - 12:01
- Güncelleme : 17.03.2021 - 12:36
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı “Tefecilik” operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda POS Tefeciliği ve Çek-Senet Tefeciliği yaptıkları uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.
232 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Operasyonların halen devam ettiği, tefecilik suçuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon