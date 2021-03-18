İngiltere, AstraZeneca’nın 'kan pıhtılaşmasına' neden olmadığını açıkladı

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi, tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca’nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşısının “kan pıhtılaşmasına” neden olmadığını duyurdu.

AstraZeneca’nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu iddiaları üzerine 20’den fazla ülkede aşının kullanımı askıya alınmıştı.

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısının “kan pıhtılaşmasına” neden olmadığı duyuruldu.

"KAN PIHTILARININ ASTRAZENECA AŞISINDAN KAYNAKLANDIĞINI GÖSTERMİYOR"

MHRA, “Mevcut tüm verilerin titiz bir bilimsel incelemesinden sonra, mevcut kanıtlar damarlardaki kan pıhtılarının AstraZeneca'nın Covid-19 aşısından kaynaklandığını göstermiyor” dedi.

MHRA Genel Müdürü June Raine yaptığı açıklamada, MHRA’nın İngiltere'nin aşılama programında kullanılan aşıların güvenliğini değerlendirmeye devam edeceğini aktardı.

AŞININ KULLANIMINA DEVAM EDİLMESİ İSTENDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün yapılan açıklamada, "Şu anda Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını düşünüyor ve aşıların kullanımının devam etmesini tavsiye ediyor" demişti.

Geçtiğimiz günlerde aralarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç’in de bulunduğu 20’den fazla ülke kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle tedbir amaçlı AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı.

Öte yandan, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), aşı ile kan pıhtılaşması arasındaki bağlantıya yönelik yürütülen araştırmanın sonuçlarını ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.