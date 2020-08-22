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Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 236 bini geçti. Virüs son 24 saatte 22 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 22.08.2020 - 20:12
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 102 oldu.
"TANI KONAN HASTA SAYISI, UZUN SÜREDİR İYİLEŞENLERDEN FAZLA"
Bakan Koca paylaşımını, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak." notuyla yaptı.