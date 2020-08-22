Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 236 bini geçti. Virüs son 24 saatte 22 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 102 oldu.

"TANI KONAN HASTA SAYISI, UZUN SÜREDİR İYİLEŞENLERDEN FAZLA"

Bakan Koca paylaşımını, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak." notuyla yaptı.