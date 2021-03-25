55 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak? 55 yaş üstü aşılama hangi tarihte başlıyor?

55 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak? 55 yaş üstü aşılama hangi tarihte başlıyor?

55 yaş ve üzeri vatandaşların ne zaman aşı olacağına dair araştırmalar sürüyor. Randevu sistemiyle uygulanan koronavirüs aşısı, 55 yaş ve üzeri vatandaşlara ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sürece göre yapılacak olan aşılamada, 55 yaş üzeri için takvim netleşmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı, nisan ayında gelecek olan Alman aşısı ve Çin aşısıyla işlemleri hızlandıracağını bildirdi.

55 yaş ve üstü vatandaşlar, ne zaman koronavürs aşısı olacaklarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Arama motorları üzerinden '55 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak? 55 yaş üstü aşılama hangi tarihte başlıyor?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, 55 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak? 55 yaş üstü aşılama hangi tarihte başlıyor? İşte, detaylar..

55 YAŞ VE ÜZERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 13 milyonu geçerken bunların 8 milyonu 1. doz, 5 milyonu aşkını ise 2. doz olarak uygulandı.

Almanya'nın BioNTech ve Çin'in Sinovac şirketlerinden 10 milyon dozun üzerinde siparişin nisan ayının ilk haftasına kadar Türkiye'ye gelmesi ve aşılama işlemlerinin 55-60 yaş grubuna inmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı, 60 - 65 yaş grubunun bu hafta içerisinde aşılanacağını bildirmişti. Planlamaya göre, Ramazan ayına kadar 1 milyonu aşkın öğretmenle birlikte 55 yaş üstündeki vatandaşlarda aşılamanın başlaması bekleniyor. Böylece 55 yaş üstüyle birlikte öğretmenlerin de aşılamaları, Ramazan ayında tamamlanmış olacak.

4.5 MİLYON DOZ BIONTECH AŞISI YOLDA

Sinovac Genel Direktörü Helen Yang yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye talep ettiği miktarda aşıyı sunmak için çalışıyoruz. Aşımız için farklı ülkelerden çok sayıda talep aldık. Önceliğimiz, faz 3 denememize ev sahipliği yapan ülkeler. Türkiye de onlardan biri" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'ye gönderilecek 4.5 milyon doz aşıya ilişkin mevzuatın tamamlandığını belirten BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işlerini yapmak zorundaydık, bunlar geçen hafta tamamlandı. Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz" dedi.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız. "Genel Arama" seçeneğine tıklayarak "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Eğer aşı için belirlenen öncelikli gruptaysanız, randevu oluşturabileceksiniz.

KORONAVİRÜS AŞI SORGULAMA EKRANI