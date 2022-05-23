550 bin asker kaçağına af! Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilecek mi, kimler faydalanacak?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoklama kaçağı olan asker adayları için müjdeyi duyurdu. Peki yoklama kaçakları bedelli yapacak mı, kimler faydalanacak?

Askerlik zamanı gelmesine rağmen "mazereti olmadığı halde" teslim olmayan erkekler, yoklama kaçağı sayılır ve idari para cezasına çarptırılıyor.

Kişi vakti gelmesine rağmen askerlik şubesine hiç uğramaz ise önce yoklama kaçağı sonrasında da bakaya oluyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik düzenlemesinden faydalanabilmek için asker kaçağı durumuna düşmemek gerekiyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının akabinde yeni bir müjde duyurdu.

Peki asker kaçakları 2022 bedelliden yararlanabilecek mi? İşte detaylar...

Asker kaçakları bedelli yapabilecek mi 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoklama kaçağı olan asker adaylarının bedelli askerlikten faydalabileceğini açıkladı.

Erdoğan, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz.

Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerin sıkıntısına çözüm getiren uygulama hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Buna göre belirlenecek olan şartları sağlayan vatandaşlar, 2022 bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira karşılığında vatani görevlerini yerine getirecek.