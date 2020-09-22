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Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı

Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı

Türkiye, Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği için Ege'de yeni NAVTEX ilan etti. NAVTEX, 24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak.