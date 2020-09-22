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    Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı

    Türkiye, Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği için Ege'de yeni NAVTEX ilan etti. NAVTEX, 24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 17:05
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 17:05
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    Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı

    Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX ilan etti.

    İzmir istasyonundan yayınlanan NAVTEX mesajında, Limni Adası'nın Lozan Antlaşması'yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği duyuruldu.

    NAVTEX, 24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak.

    Türkiye den Ege de yeni NAVTEX ilanı #1

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