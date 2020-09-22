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Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye, Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği için Ege'de yeni NAVTEX ilan etti. NAVTEX, 24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak.
- Haber Merkezi
- 22.09.2020 - 17:05
- Güncelleme : 22.09.2020 - 17:05
Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX ilan etti.
İzmir istasyonundan yayınlanan NAVTEX mesajında, Limni Adası'nın Lozan Antlaşması'yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği duyuruldu.
NAVTEX, 24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak.