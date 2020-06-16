Türkiye'de korona salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 153 bin 379 oldu. Virüs 17 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son verileri Twitter hesabından yaptığı paylaşıma açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün 46 bin 800 test yapıldı.

Yapılan testlerin sonucunda 1467 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Toplam test sayısı 2 milyon 700 bini geçti.

17 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüse yenilerek bugün 17 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam vefat sayısı 4 bin 842 oldu.

"YENİ VAKA SAYISI DÜNKÜNDEN 125 AZ"

Bakan Koca paylaşımını, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz." notuyla yaptı.