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    20 Mart Türkiye'nin korona tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 20.03.2022 - 20:35
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    20 Mart Türkiye'nin korona tablosu

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 263 oldu.

    AŞILAMADA SON DURUM

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 446 bin 575 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    20 Mart Türkiye nin korona tablosu #1


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