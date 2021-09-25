Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkçemizin kullanımına özen göstermeyi sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Mesajında, Türkçenin dünyanın en kadim ve yaygın dillerden biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçeye sahip çıkılmasının hayati önemde olduğunu vurguladı.

Teknolojinin hızla ilerlediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçenin dijitalleşmenin etkisinden muhafaza edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Türkçemizin güzelliklerinin bizlere ulaşmasına vesile olan tüm söz ustalarını, gönül erlerini, kalem ve kelâm erbabını minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Hayatı, maddi ve manevi dünyamızı anlamlandırdığımız Türkçemiz, dünyanın en kadim, en yaygın dillerinden biri olarak en büyük zenginliklerimizdendir.

"TÜRKÇEMİZİN KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ"

Dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan Türk dili, milli ruhun oluşmasında, milli kimliğin kazanılmasında ve yaşatılmasında temel bir unsur olagelmiştir. Dilimizin tüm zenginliklerini kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmanın hayati önemi haizdir. Yaşayan bir varlık olan dilimizi beslemek, korumak ve geliştirmek için Türkçemizin kullanımına özen göstermeyi sürdürmeliyiz.

"DİLİMİZİ TÜM ÖZGÜNLÜĞÜ İLE MUHAFAZA ETMELİYİZ"

Teknolojinin hızla ilerlediği, dijitalleşmenin hayatın her alanına sirayet ettiği bir dünyada, dilimizi tüm özgünlüğüyle muhafaza etmeliyiz.

Türkçe’nin sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dili olarak kullanımının yanı sıra dilimizin zenginliğini ve derinliğini ihtiva eden sözlü ve yazılı eserlerin üretimi, zengin dil mirasımızı gelecek nesillere aktarmanın ve Türkçemizin itibarını yükseltmenin önemli bir adımı olacaktır.

Bu vesileyle, Yunus Emre’den Köroğlu’na, Yahya Kemal’den Necip Fazıl’a, Aşık Veysel’den Neşet Ertaş’a, Türkçemizin güzelliklerinin bizlere ulaşmasına vesile olan tüm söz ustalarını, gönül erlerini, kalem ve kelâm erbabını minnetle yâd ediyorum.

Türk Dil Bayramı’nın, Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”