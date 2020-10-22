Faiz kararı sonrası dolar arttı mı? 1 dolar kaç TL? 22 Ekim güncel dolar kuru...

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 10,25’te sabit tutmasıyla hareketlendi. Karar öncesinde 7,78’e kadar gerileyen kur, karar sonrası 7,94'ten işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu ve faizi yüzde 10.25'te sabit tuttu. Bu kararın ardından döviz piyasalarında hareketlenme olacak mı merak ediliyor. Döviz piyasasında son durum ne? Dolar ve Euro artış gösterecek mi? soruları araştırılıyor.

Merkez Bankası, beklentilerin aksine politika faizini yüzde 10,25'te bıraktı.Faiz artış beklentileri 1 ile 3 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 1,75 puan seviyesindeydi.

DOLAR ARTIŞ GÖSTERECEK Mİ?

Yurt içinde faiz kararı öncesinde dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken uzmanlar, koronavirüs aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Merkaz Bankasının faiz kararının ardından dolar/TL 7,96 seviyesinde; euro/TL ise 9,40'larda işlem görüyor.