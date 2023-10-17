56 ilde eş zamanlı Kafes Operasyonu: 150 çete üyesi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 150 kişinin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri, suç çetelerinin inlerine girmeye devam ediyor...

Türkiye hemen her gün yeni bir çete operasyonu ile uyanırken, ülke bu tehlikeli yapılardan bir bir temizleniyor...

Bu kapsamda 56 ilde Kafes Operasyonu düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

56 ilde Kafes Operasyonu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerince, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 56 ilde suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı "Kafes" operasyonları düzenlendiğini hatırlattı.

150 kişi yakalandı

Tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve parada sahtecilik suçlarını işlediği değerlendirilen 367 şüpheliye yönelik 150 kişinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para, çek ve senet ele geçirildiğini aktardı.

"Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz"

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun, halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz, hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.