Türkiye'de suçla mücadele, emniyet birimlerinin azim ve kararlılığıyla devam ediyor.

Toplum güvenliğini sağlamak ve suç oranlarını azaltmak amacıyla son dönemde kapsamlı operasyonlar düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, bu operasyonlara ilişkin detayları sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

166 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

56 İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen “KUYU-46” operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı



Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız



Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince “KUYU-46” operasyonları düzenlendi.



Yakalanan şüphelilerin;

- Tefecilik,

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

- Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

- Parada Sahtecilik,

- Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik,

- Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.