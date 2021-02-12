56 saatlik hafta sonu kısıtlaması başladı

81 ilde uygulanan ve saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 15 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.

56 saatlik kısıtlama, 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı ise uygulanan kısıtlamaya yönelik detayları açıkladı.

10.00-17.00 ARASI HİZMET VERECEK İŞ YERLERİ

Bu kapsamda; Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler; cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Ayrıca çiçek satışı yapan iş yerleri, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilecek.

PAKET SERVİS 24.00'E KADAR SÜRECEK

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

ZAMAN DİLİMİ VE GÜZERGAH DİKKATE ALINACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak.

Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalacak. Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilecek.

İHLAL DURUMUNDA CEZA UYGULANACAK

Muafiyet sebebiyle zaman ve/veya güzergah bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri suiistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetleri bu esaslar çerçevesinde yürütülecek.