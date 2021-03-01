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- 56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik durumu
56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik durumu
Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
- DHA
- 01.03.2021 - 08:28
- Güncelleme : 01.03.2021 - 08:36
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi.
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Köprüde Avrupa’dan Anadolu’ya geçişte bir kişinin intihar girişimi de trafik yoğunluğunu arttırdı.
YÜZDE 62’Yİ GÖRDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.
Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu VİDEO