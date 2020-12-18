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    56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul’da cadde ve meydanlar bomboş kaldı. Boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 18.12.2020 - 21:32
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    56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başladı.

    Kısıtlama sonrası İstanbul'da meydanlar boş kaldı.

    ÜSKÜDAR MEYDANI SESSİZLEŞTİ

    Anadolu yakasında da Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü.

    Sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.

    56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı #1

    56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı #2

    56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı #3

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