56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor

Sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah saat 05.00'de sona erecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulamasının bugün saat 21.00'de başlayacağı ve pazartesi sabah saat 05.00'te sonlanacağı hatırlatıldı.

Bakanlıkça daha önce çıkarılan genelgelerle, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

AÇIK OLAN YERLER

Açıklamada, bu kapsamda, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçilerin bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçilerin telefonla ya da çevrim içi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecekleri bildirildi.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis/gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerlerinin cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceği aktarıldı.

EKMEK SATAN BAYİLER AÇIK OLACAK

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevrim içi sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.￼ Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

“TEMİZLİK, MASKE, MESAFE İLE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz. Temizlik, maske, mesafe ile hep birlikte başaracağız."