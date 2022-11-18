Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin açıklama

Terörle mücadelede son 12 ayda 200 terör eyleminin engellendiğini duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "29 Ekim 2023 itibarı ile dağlarda bir tane terörist kalmayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.

6 kişinin ölümüne, 81 kişinin ise yaralanmasına neden olan İstiklal Caddesi'nde terör saldırısıyla ilgili konuşan Soylu, "Bu saldırı Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlığa çekme çabasıdır." dedi.

"200 terör eylemi engellendi"

"Terörle mücadelede hukuktan asla vazgeçmedik." vurgusunda bulunan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadelede terör, ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. Bu yıl 18 canlı bomba engellendi.

"29 Ekim 2023 itibarıyla bir tane terörist kalmayacak"

Terörün kaynağı nerede ise orası kurutulacak, 29 Ekim 2023 itibarı ile dağlarda bir tane terörist kalmayacak.



"Teröristler ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığıyla katıldığını söylüyor"

2016-2022 yılları arasında 1.248 teröristin 393’ü, ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor."