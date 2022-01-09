Evlat nöbetine, bir aile daha katıldı

Hakkari’de yaşayan Sinan Yüksekova’nın da evlat nöbetine, katılmasıyla aile sayısı 252’ye yükseldi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 860’ıncı gününe girdi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Sinan Yüksekova’nın da katılımı ile, eylemdeki aile sayısı 252’ye yükseldi.

2008 yılında 19 yaşındayken kaçırılan kardeşi Kazım için eyleme katılan Sinan Yüksekova, anne ve babasının evlat hasretiyle vefat ettiklerini söyledi.

“BEN BURAYA KARDEŞİMİ HDP’DEN İSTEMEYE GELDİM”

Kardeşine teslim olması yönünde çağrıda bulunan Yüksekova, "Kardeşim 2008’de HDP’ye gidip o şekilde kandırılıp dağa götürüldü. Ben buraya kardeşimi HDP’den istemeye geldim. Kardeşim, sesimi duyabiliyorsa gelsin. Annemi ve babamı geçen sene kaybettim. Kardeşimi görmek için neler yaşadıklarını bir ben biliyorum. İkisi de onu göremeden vefat etti. Hiç olmazsa daha fazla geç olmadan gelip teslim olmasını ve bizimle yaşamasını istiyorum." diye konuştu.