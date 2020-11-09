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- Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 17.16'da, 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 09.11.2020 - 17:44
- Güncelleme : 09.11.2020 - 17:56
Ege Denizi'nde saat 17.16'da, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 3.6 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.
KANDİLLİ 3.8 DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.