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    Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'nde saat 17.16'da, 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 17:44
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 17:56
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    Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'nde saat 17.16'da, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 3.6 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.

    KANDİLLİ 3.8 DEDİ

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

    Ege Denizi nde 4.0 büyüklüğünde deprem #1

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