Dolar
7.4929
0.04%
Euro
8.8934
0.2005%
Altın
1967.56
0.6877%
Borsa
1114.45
0.2888%
G. Altın
473.911
0.6633%
Bitcoin
81436.96
-0.7076%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C
    Kadir Şeker için istenilen ceza belli oldu

    Kadir Şeker için istenilen ceza belli oldu

    Konya'da şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen Kadir Şeker'in, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
    • AA
    • 16.09.2020 - 10:51
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 10:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Ayşe D. ve Özgür Duran arasında çıkan tartışmada şiddet gören kadına yardım etmek isteyen üniversite öğrencisi Kadir Şeker, yaşanan arbede sonucunda 19 suçtan kaydı olan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

    Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Şeker hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

    KURTARDIĞI KADIN ALEYHİNDE KONUŞTU

    Şekerin koruduğu Ayşe D. de, olayın ardından verdiği ilk ifadesinde Özgür Duran'ı sevdiğini belirterek, "Boğuşma esnasında Özgür yere düştü. Özgür'den kan geliyordu. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizim ki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, illaki darp izi olurdu. Kadir Özgür'ün kendisini darbettiğini söylüyor ama Özgür de de darp izleri var. Görünen o ki o da Özgür'e vurmuş. Özgür'ün yüzünde darp izleri vardı. Ortada bıçak çekecek bir durum kesinlikle yoktu." ifadelerini kullanmıştı.

    Kadir Şeker için istenilen ceza belli oldu #1

    18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Kadir Şeker'in yargılandığı davada ise mütalaa açıklandı.

    Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.

    Kadir Şeker için istenilen ceza belli oldu #2

    Kadir Şeker için istenilen ceza belli oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir