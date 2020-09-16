Kadir Şeker için istenilen ceza belli oldu

Konya'da şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen Kadir Şeker'in, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Ayşe D. ve Özgür Duran arasında çıkan tartışmada şiddet gören kadına yardım etmek isteyen üniversite öğrencisi Kadir Şeker, yaşanan arbede sonucunda 19 suçtan kaydı olan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Şeker hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

KURTARDIĞI KADIN ALEYHİNDE KONUŞTU

Şekerin koruduğu Ayşe D. de, olayın ardından verdiği ilk ifadesinde Özgür Duran'ı sevdiğini belirterek, "Boğuşma esnasında Özgür yere düştü. Özgür'den kan geliyordu. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizim ki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, illaki darp izi olurdu. Kadir Özgür'ün kendisini darbettiğini söylüyor ama Özgür de de darp izleri var. Görünen o ki o da Özgür'e vurmuş. Özgür'ün yüzünde darp izleri vardı. Ortada bıçak çekecek bir durum kesinlikle yoktu." ifadelerini kullanmıştı.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kadir Şeker'in yargılandığı davada ise mütalaa açıklandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.