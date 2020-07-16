Manisa'ya şehit ateşi düştü

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet personelinden özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın acı haberi, babaevine ulaştı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, bir hafta içinde ikinci şehidinin yasını yaşıyor.

Van'da keşif için havalanan uçağın, görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu 2'si pilot 5'i teknik personel olmak üzere toplamda 7 polis şehit oldu.

Kırıma uğrayan uçakta bulunan özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın (30) şehit olduğu haberi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı.

EVİNE BAYRAK ASILDI

Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Muammer İbişoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Coşkun Akçay, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan'dan alan baba Nail Bayram ve anne Semra Bayram, büyük üzüntü yaşadı.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etti.