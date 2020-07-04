Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Yeni döneme hazırlık için vergi mekanizmalarının etkin ve hızlı işletilmesi öngörülebilirliğin temel şartıdır.

Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları, ön yargılı yaklaşımları hukuk devleti niteliğimizi güçlendirerek aşabiliriz.

Ülkemizin sadece toparlanma değil onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı.

Salgın kaynaklı bu kısa gecikme dışında ekonomi programımızı aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz.

Sosyal Koruma Kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti.

Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü bir şekilde çıkması hemen birilerini rahatsız etti.

Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar.

Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü şekilde çıkması hemen birilerini rahatsız etti.

Firmalarımızın önemli bir kısmı salgın döneminde de üretimlerine devam ettiler. Normalleşme takviminin genişlediği haziran ayında her alanda oldukça güçlü bir canlanma yaşandı.

Hem ülkemizde organize sanayi bölgesi sayısı 820'ye ulaştı hem de bu imkana sahip olmayan ilimiz kalmadı.

Enflasyonu, en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız."



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