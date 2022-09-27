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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerinde ciddi şekilde yeniden yükseliş yapılacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 18:35
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili açıklama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Altındağ Kültür Sarayı'nda 'Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı' programına katıldı.

    "Ciddi şekilde tekrar yükselteceğiz"

    Konuşmasında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayında ciddi bir artış yapılacağını söyledi.

    Erdoğan, "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını gidermekte kararlıyız." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili açıklama VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan asgari ücretle ilgili açıklama #1


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