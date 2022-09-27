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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerinde ciddi şekilde yeniden yükseliş yapılacağını söyledi.